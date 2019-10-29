偷拍女經理沖涼　日本美式足球員玩出禍

日本著名私立大學慶應義塾大學，最近發生醜聞，美式足球部兩名男生被揭發今夏集訓期間，利用智能手機偷拍隨隊女性經理及幾名女子出浴，並上載社交網廣傳，由於校方疑似隱瞞事件，其中一名涉案男生更是警視廳現役幹部之子，此事在日本引起哄動。

據一名慶大美式足球部職員透露，今年8月底為期一周的訓練營中，球隊成員幾次在女性戶外浴池外，利用智能手機在竹籬笆上伸手拍攝女性經理人洗澡照片，盛傳他們更透過airdrop四處同人分享，直到浴池女驚覺有人偷拍，才東窗事發。 消息稱，事後校方安排了秘密對話，涉案幾名男生亦向女性經理道歉。然而，事件發生於8月底，卻到10月15日才公布，中間有個多月「時差」，令人質疑校方曾想「臭屎密冚」。

日媒並進一步踢爆涉案主犯男生A及B的背景，原來兩人份屬好友，曾因吸煙被視為美式足球部「問題兒」。當中由慶應義塾高等學校一條龍升上慶大的B，父親原來是一名現役警察，前東京都警察局警員，又曾擔任某市警察局副局長，係個性格溫厚嘅人，深得下屬信賴，偏偏就無法教好兒子。有次B偷用他的信用卡瘋狂購物，花了20萬日圓，氣得父親半死，有人曾經在警局內，聽過大罵兒子「巴格」（笨蛋）。

由於此事太過丟人，慶大除了成立委員會展開調查，關東學生美式足球部聯盟臨時理事會決定，撤銷慶大的今年大學甲組聯賽參賽資格，明年更降低一級，以示懲戒。

其實慶應義塾大學屬於名校，曾經培育出犬養毅、吉田茂、大橋本龍太郎、小泉純一郎等４名前日本首相；南韓三星電子副會長李在鎔，就是在慶大修讀MBA；2011年度日本小姐冠軍谷中麻里衣，也是該校法律系畢業；目前效力英超紐卡素的前鋒武藤嘉紀一樣是慶大生，人才輩出。慶大同香港中文大學、香港大學、科技大學、城市大學都有學生交流合作。

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