踢法身材樣貌都似　曼聯搵到普巴接班人！

曼聯復興之路仲係好漫長，領隊蘇斯克查已經部暑緊下個夏天嘅買人計劃，當中包括收購「普巴接班人」保巴卡尼蘇馬爾！據《每日郵報》報道，紅魔鬼睇中法國U21國腳、現效力法甲里爾嘅蘇馬爾，呢名20歲中場球員，踢法、身材甚至個樣都勁似普巴，而蘇馬爾份約到今季尾就完，所以紅魔有機會於1月，以優惠價3000萬鎊成功搶人。

曼聯於剛過去夏天，用咗超過1.5億收購哈利馬古尼、雲比沙卡同丹尼爾占士，3個表現都非常對辦，睇到蘇帥買人眼光唔錯。唔少球評家都認為，曼聯起碼要用多4至5個轉會窗，先可以「成軍」再次挑戰英超冠軍，蘇馬爾就被蘇帥視為未來中場主力。

《每日郵報》表示，曼聯雖然冇諗過出售普巴，但呢名法國國腳若堅持走人，紅魔都需要有替補人選。蘇馬爾係巴黎聖日耳門青訓出身，17年加盟里爾後，現時已經係球隊主力，今年2月就傳出曼城對佢有興趣，而近期歐聯里爾對華倫西亞，曼聯就派人現場觀察呢名中場。

蘇馬爾同普巴一樣可踢中場中同防中，身體對抗性極佳，而且好擅於喺中場攔截成功後，自己快速引球推進，之後再畀出致命直線，技術特點同打法極似普巴。據知除曼聯外，有唔少歐洲富豪球會都好留意蘇馬爾，故曼聯將會密切注意佢嘅情況。

除蘇馬爾外，曼聯對呢一位法甲球員都有意思，佢就係里昂前鋒穆沙迪比利。呢名23歲法國射手之前踢過富咸同些路迪，本季已取得7個法甲入球，屬陣中神射手，蘇帥希望佢同馬迪爾、拉舒福特組成紅魔新一代三叉戟，以解決攻力不足問題。

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