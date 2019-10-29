99三冠曼聯Vs曼城利物浦　傑斯點樣睇？

曼城同利物浦近2季於英超鶴立雞群，兩軍成一時瑜亮，曼城上季勇奪國內三冠王，利物浦於英超攞足97分，之後稱霸歐聯。紅軍、藍月亮已為英超定立暫時難以逾越嘅新標準，但如果搵兩大雄師，同99年曼聯歐洲三冠王比又如何？傑斯就認為，相比之下曼聯始終係最強，深信若三軍同處一個時代，擁有碧咸、史高斯、傑斯、堅尼嘅紅魔鬼100%可以取得英超冠軍。

曼聯屬英超時代英格蘭最強球隊，於費格遜麾下橫掃英超球壇，喺「七小福」帶領下於1999年勇奪歐洲三冠王，其中於補時階段反勝拜仁稱霸歐洲，已成歐聯史上經典。傑斯表示：「99年嘅曼聯，可唔可以壓倒依家嘅曼城同利物浦奪得英超冠軍？100%可以。雖然係充滿難度，但我哋必定可以。現時曼城係好強，而且有個頂級名帥，但99年曼聯係好特別，可謂無堅不摧。」

咁傑斯效力曼聯多年，邊隊紅魔鬼先係最強呢？「93/94年一季曼聯取得雙冠王，雖然球隊於歐洲踢得唔好，但呢隊真心勁。07/08嘅曼聯亦都非常犀利，陣中粒粒皆星。但講到最勁，始終係99年嗰一隊，只係睇我哋成績、板櫈深度同踢出嘅足球，就已經好有說服力。」

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