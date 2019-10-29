香港女籃時代　卓婷和卓婷2.0

中午的陽光特別猛，到街場打球似乎不是好主意。「我要笑還是不笑？」福建女籃隊長卓婷對着鏡頭瞇起眼睛笑起來，令汗水滑到下巴位置。籃球在她的左右手盪來盪去，像鐘擺一樣，帶我們來到屬於卓婷的時代。■圖/文：余樂詩

7個聯賽總冠軍、10奪銀牌錦標，是卓婷12年女甲籃球生涯的輝煌成績表。這位香港女子籃球代表隊隊長及福建女籃隊長今年再多一項「威水史」，9月份和李祉均、王家怡、陳偉萍代表香港在加拿大多倫多贏得「三打三全球總決賽」亞軍，連計2014年的「1on1」亞軍，生涯共得兩個世界第2名。

「香港女仔出外比賽的機會太少了，所以即使要帶傷上陣，也很開心有這個機會。」原來上季她觸傷膝蓋內側副韌帶，季尾一直忍痛上陣，但決賽周仍然見到她不時高速剷籃，簡直是在「玩命」。她說得分之外，最想穩定球隊軍心，「季尾都有想過不打，但始終我是球隊的支柱，要對球隊負責任。」

「今年暑假有一半以上日子都是打籃球。」參加完「三打三全球總決賽」之後，卓婷又獨自來到中國甘肅，跟隨WCBA隊天津榮鋼參加「2019年全國女子籃球錦標賽」甘肅定西區賽事。「天津隊想要一個外援，機緣巧合下找到我，對我來說是測試自己的籃球水平好機會。」其實2015年成為香港第一人參加WCBA選秀之後，她一直沒有放棄外流的夢想，「現在有一份穩定的職業，如果再去做這件事可能要放棄很多，但有機會我都會想試。」儘管對抗性和速度相距較大，卓婷認為技術上香港女生不會比內地球員差很多，「有心的話絕對可以一試」。

球場外的卓婷是一位中學體育老師，球場內的她也一直做好球員的本分，以身作則。「這個年紀還有很多進步空間。」她說了兩次。「我仍然有很多東西都不夠熟煉、不夠強。」運球、傳球，籃球上各個領域，她仍然想繼續進步。「一個運動員不會滿足於自己的現狀，一定會想去更高的水平。可惜運動員生涯太短了，所以我們要在有限的時間做更多的東西。」或許生命中有很多東西不在掌握之中，但不代表我們不能反抗。卓婷希望繼續變強，衝破所謂的年齡枷鎖。

「那麼你打算打到甚麼時候？」不過是30歲，在香港籃球壇其實不算很老，但即管問問。「先打多兩季，再看狀態。」接着說，「很想再次以隊長身份帶領福建贏得冠軍。」上季福建不敵七喜失落冠軍，為備戰來季賽事，最近這位「鐵人」終於停下來休息養傷，預計11月正式復操。「希望我隻腳生性啦！」她笑說。

卓婷

身高：1米68 體重：60公斤

出生日期：1989年5月9日（30歲）

位置：得分後衞 效力球隊：福建

獎項：紅牛女子籃球三打三全球總決賽亞軍（2019）

紅牛女子籃球單打全球總決賽亞軍（2014）

香港大專聯會最有價值運動員（2013、2014）

7個甲組聯賽總冠軍

10個高級組銀牌冠軍

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卓婷2.0 李祉均協恩勁到偉邦

卓婷、卓婷。十多年來，香港女子籃球彷彿只有一個卓婷能夠令香港人記住。近年終於出現一個新的名字——李祉均。現效力偉邦的李祉均上季榮登常規賽得分王，今年夏天她代表香港遠征多倫多「三打三全球總決賽」，利用其侵略性打法關鍵時刻連連得分，帶領港隊進身決賽。

突破和外投都是李祉均的強項，她就是那種「把球交給她就對了」的隊友。中學時期李祉均帶領協恩中學橫掃學界賽，畢業後她來到理工大學，今年三月在大專決賽取得全場最高19分，協助球隊兩連霸。

年僅24歲的她已出戰過兩屆亞運，和卓婷的次數一樣。「見到她，有時都會想起自己以前的衝勁。」李祉均的打法和卓婷一樣強悍，在香港女子籃壇十分稀有。面對新星冒起，卓婷有點安慰，對這位後輩給予高度評價，「如果下一屆亞運，她可以保持到現在的狀態，我相信她可以帶領香港隊有更好的成績。」

上季偉邦以第2名完成，在多倫多勇戰受傷的李祉均表示，目前已接近康復，期望下季可以帶領球隊衝冠：「來季我們會以冠軍為目標，看看可以走得多遠。球隊平均年齡較細，希望不只是自己，整隊都可以發揮更好。」談到未來，李祉均或會成為老師，將籃球之火傳承下去。她也希望將來有機會挑戰WCBA，踏上職業籃球員之路。

李祉均

身高：1米70 體重：57公斤

出生日期：1995年4月29日（24歲）

位置：得分後衞

效力球隊：偉邦