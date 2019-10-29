香港飛馬挫理文　菁英盃2戰2勝

「菁英盃」A組周二（29日）晚戰火重燃，香港飛馬乘上輪挫標準流浪餘勇，在旺角大球場「擺擂台」惡鬥上場逼和傑志的理文。結果飛馬憑大衛拉菲爾、佐佐木周和雷傑名的入球，以3比1擊敗曾一度靠佐迪追和的理文，飛馬賽事兩連勝得6分暫列A組次名。

理文上周三（23日）憑尼迪利和顏樂楓的入球，以2比2賽和傑志。今仗兩人均被收起，改以佐迪和亞哥斯達任進攻線。而飛馬則續以上場攻入2球的文迪斯任正選。開賽初段飛馬佔優，文迪斯6分鐘中路推順攻門，惟不中目標。20分鐘，大衛拉菲爾接應文迪斯傳球遠射，被袁皓俊接實。理文站穩陣腳後還擊，鄧匡延27分鐘傳中，佐迪攞定起腳僅僅高出。飛馬在36分鐘差點先開紀錄，文迪斯開角球直接彎入龍門，袁皓俊在白界前拍出力保不失。惟「肥袁」在1分鐘後便告失守，大衛拉菲爾接應傳中右腳勁抽射入，飛馬37分鐘打破僵局。及後理文極力反撲，並成功在6分鐘後扳平，佐迪43分鐘接應迪奧高頭鎚跣後，空門射成1比1，雙方半場打成平手。

理文易邊後初段稍佔形勢，51分鐘周家樂角球開出，門前李康廉批頂偏離目標。9分鐘後飛馬再度領先，文迪斯扭過對手後長推直進，再力壓守衞傳中，佐佐木周門前射成2比1。隨後，理文換入位踞射手榜首位的尼迪利加強攻力，而飛馬亦派陳偉豪上場鎮守後方。66分鐘，沙普夫中路遠射，被梁興傑一抱入懷。73分鐘輪到小將周家樂的嘗試，他接應李康廉的短傳第一時間起腳，不過射門未能考驗門將「09」。78分鐘，尼迪利力壓米高加斯洛窄角度勁射，惟皮球一飛沖天。理文未能把握機會，更被對手再下一城，雷傑名禁區頂接應傳中撞射，皮球直飛死角，助飛馬在83分鐘奠定3比1的勝局。

最終，香港飛馬以3比1力挫理文，飛馬在「菁英盃」A組取得兩連勝得6分，惟同組東方龍獅仍以較佳得失球差，力壓飛馬暫踞榜首。

香港飛馬主教練文彼得於賽後稱讚一眾球員十分團結︰「球隊踢得好好，全隊人都上下一心，做到賽前部署喺前邊迫，有耐性咁等去邊路再迫都有，喺後場等人去猜波都有，要拿捏到呢樣嘢好緊要，十個人一齊齊上齊落，今日做得好好。」對於今仗取得入球的年輕小將雷傑名，「文Sir」亦對他給予不俗評價︰「其實佢喺球隊操練都好穩定，或者霎時間要佢出嚟踢會有啲困難，不過佢嘅技術同足球意識同智慧，喺隊中嘅年青球員嚟講都數一數二，今場亦都做到佢應做嘅嘢。」

理文主教練陳曉明賽後表示，今場部分主力受傷，加上要準備作客富力R&F，成今場落敗因素：「上場對完傑志我哋有啲球員傷，同埋聽日就會準備上廣州，變咗今場有啲後顧之憂。」他又指，菁英盃的新賽制影響了球隊部署：「今年賽制相對上長，呢排我哋『2周4戰』，變咗要喺兩條線中間取捨。」雖然落敗，但「曉明Sir」仍點名大讚今場擔任正選的兩名年青球員表現：「見到周家樂同鄧匡延比上場信心大咗，我覺得佢哋踢得好好，就算今場大仗都見到佢哋好嘅一面。」