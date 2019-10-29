菁英盃　雷傑名轟世界波：隊友叫唔好驚

「菁英盃」A組分組賽周二晚（29日）上演獨腳戲，由理文對香港飛馬。香港飛馬憑大衞拉菲爾、佐佐木周和19歲小將雷傑名建功，擊敗有佐迪一度追平的理文。

為球隊射入一記「世界波」奠定勝局的雷傑名賽後表示入球來得意想不到：「嗰刻嘅心情真係形容唔到，好開心、好興奮，一見到入咗就發自內心咁嗌出嚟。上季自己冇乜機會踢，今季有得踢正選，仲入埋波，好多謝教練畀機會我，多謝隊友嘅鼓勵，佢哋好幫我，教我點踢、點唞氣，叫我放鬆啲。」出身自飛馬青年軍的他，上季與隊友張憙延（Marcus）一同獲提拔至一隊，惟出場機會卻不及同期的Marcus，如今反而比Marcus早一步射入職業生涯第一球，他說：「冇，真係冇諗過入波，Marcus打左翼可能多啲入球機會，我都估唔到自己會早過佢入波。」

上季「雷名」在「菁英盃」賽事上陣時間寥寥可數，今季搖身一變成為「菁英盃」主力球員，他感激隊友一直在旁協助：「上季自己練波都有啲緊張、有啲驚，今季同啲球員熟絡咗，知道佢哋嘅踢法，佢哋都叫我唔使驚。上季做錯會畀人鬧，但係佢哋都叫我克服呢個壓力，所以今季練波放鬆咗，踢得『放』咗。」

賽後獲主教練文彼得大讚的「雷名」不但獲教練、隊友認可和鼓勵，還有一個人一直身邊無限量支持：「多謝女朋友支持我，佢一路都好支持我踢波，有時我會唔開心，佢都會鼓勵我，場場波佢都會嚟睇，就算係預備組佢都會嚟，所以好多謝佢支持。」