【有片】銀河約滿　伊巴謙莫域宣布重返西甲

效力美職洛杉磯銀河嘅38歲瑞典前鋒伊巴謙莫域，隨着球隊於季後賽出局後已屆約滿，向來人老心不老嘅佢在個人社交網宣布自己要重返西班牙，至於效力邊隊相信好快知道。

伊巴謙莫域喺個人IG嘅短片只有幾秒，內容係話：「你好西班牙，猜猜我要說什麼？我要回來了！」

數日前洛杉磯銀河在美職季後賽以3比5不敵FC洛杉磯後，球季已告結束，而佢同銀河合約亦到期，雖然未肯定會否續約，但佢暗示可能離隊，佢話：「可能係我最後一戰，如果我離開，呢度會變成點？」

總結佢兩年美職旅程，可以話相當完滿，上陣56場入52球，當中唔少世界波，令人回味。

講到征戰西甲，伊巴謙莫域於2009至10年效力巴塞隆拿1季，攻入22球，贏得西甲、世冠盃、西超盃及歐超盃，但因為同主帥哥迪奧拿鬧翻而離隊。

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