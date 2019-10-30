【西甲】皇馬打雷大博大

今日賽事焦點，研究一場西甲聯賽，皇家馬德里主場迎戰雷加利斯。

皇馬上仗歐聯擊敗加拉塔沙雷，主帥施丹下台危機暫時解除，係時候專注返聯賽，皇馬主場表現比較穩定，近4次主場，其中3場開出4球或以上，攻力有保證。

雷加利斯現時包尾，不過該隊上仗剛打開勝利之門，今場乘勝追擊同皇馬鬥攻，中位數3.5球捧入球大。

名家：邪神

直播表

周四1:30am 德盃 禾夫斯堡 Vs RB萊比錫

有線662、602台；香港開電視77台

周四2:00am 西甲 華倫西亞 Vs 西維爾

Now 632

周四2:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 利雲特

Now 633

周四2:00am 意甲 拿玻里 Vs 阿特蘭大

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四3:00am 西甲 畢爾包 Vs 愛斯賓奴

Now 630、631

周四3:45am 德盃 多蒙特 Vs 慕遜加柏

有線662、602台；香港開電視77台

周四3:45am 德盃 聖保利 Vs 法蘭克福

有線661、601台

周四4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 切爾達

Now 633

周四4:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 熱拿亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四4:00am 意甲 拉素 Vs 拖連奴

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四4:15am 西甲 皇家馬德里 Vs 雷加利斯

Now 632、611

周四8:00am 美季後 阿特蘭大聯 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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