【西甲】皇馬打雷大博大
2019年10月30日 08:15
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(Getty Images)
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今日賽事焦點，研究一場西甲聯賽，皇家馬德里主場迎戰雷加利斯。
皇馬上仗歐聯擊敗加拉塔沙雷，主帥施丹下台危機暫時解除，係時候專注返聯賽，皇馬主場表現比較穩定，近4次主場，其中3場開出4球或以上，攻力有保證。
雷加利斯現時包尾，不過該隊上仗剛打開勝利之門，今場乘勝追擊同皇馬鬥攻，中位數3.5球捧入球大。
名家：邪神
直播表
周四1:30am 德盃 禾夫斯堡 Vs RB萊比錫
有線662、602台；香港開電視77台
周四2:00am 西甲 華倫西亞 Vs 西維爾
Now 632
周四2:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 利雲特
Now 633
周四2:00am 意甲 拿玻里 Vs 阿特蘭大
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周四3:00am 西甲 畢爾包 Vs 愛斯賓奴
Now 630、631
周四3:45am 德盃 多蒙特 Vs 慕遜加柏
有線662、602台；香港開電視77台
周四3:45am 德盃 聖保利 Vs 法蘭克福
有線661、601台
周四4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 切爾達
Now 633
周四4:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 熱拿亞
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周四4:00am 意甲 拉素 Vs 拖連奴
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周四4:15am 西甲 皇家馬德里 Vs 雷加利斯
Now 632、611
周四8:00am 美季後 阿特蘭大聯 Vs FC多倫多
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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