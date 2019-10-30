【有片】唔止沙加！奧巴美揚被阿迷當街羞辱

被視為全球最鍾意「自殘」嘅阿仙奴球迷，果然名不虛傳，繼格列沙加被自己球迷噓到崩潰之後，勢估唔到連陣中首席射手奧巴美揚亦都「遭殃」，網上瘋傳一段奧巴美揚被球迷當街羞辱嘅視頻，連陣中王牌球星都被鬧到狗血淋頭，真係歎為觀止！

阿仙奴今季表現差勁，不過奧巴美揚仍有7個入球，當中有3球致勝球同3球追平嘅關鍵球，絕對稱得上係單天保至尊，不過隨住連續3場聯賽交白卷，阿迷嘅耐性似乎已到「極限」，上仗被水晶宮逼和2比2後，奧巴美揚揸住佢架銀色林寶堅尼返屋企期間，喺燈位前被幾名阿迷圍住爆粗狂插：「每年畀2,000鎊睇你哋啲垃圾？死X開啦！」另一人就怒吼：「你個阿仙奴騙子！」慶幸嘅係奧巴美揚並冇好似格列沙加咁失控，佢等到綠燈後即開車走人。

對於呢幾個連王牌球星都羞辱嘅「超客觀」阿迷，部份「盲撐」粉絲就批評：「點解要侮辱奧巴美揚？佢係全隊最佳球員，我發誓阿迷係想逼走球隊最好嘅球員。」另一人就話：「冇奧巴美揚一次又一次嘅救命波，阿仙奴依家排緊尾5位，我以呢班球迷為恥。」

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