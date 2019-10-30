總結：爆與湖人續約　AD破兩名宿紀錄

湖人今夏成功羅致「一眉哥」安東尼戴維斯(AD)，美媒近日爆料會方高層已經與他講續約，並有消息指續約手續接近完成。為了顯示自己在球隊的強勢，「一眉哥」周三（30日）表現爆seed，貢獻出40+20，協助球隊主場以120比91大炒灰熊，兼打破兩個名宿紀錄。

由於肩傷的關係，戴維斯只出戰三節，但威力已經足夠對付對手，即使投射17投7中，但罰球27投26中，轟出40分20籃板2次助攻

及2次封阻，刷新了罰球命中紀錄，而他出戰31分鐘也打破了NBA球員做出「40+20」的最快紀錄。這是自2003年奧尼爾之後，首次有球員做到這個成績，而NBA歷史上過去只有張伯倫在同一場做到「40+20」兼且罰球命中25+的表現。

至於剛在周二踏入闖進NBA16周年的「大帝」勒邦占士，雖然因逃離加州大火要舉家遷走而奔波，但落到場依然打得落力，為球隊攻入了23分及8次助攻，迎來三連勝。

此外，已連續三場的金塊則在主場遭嚐今季首敗，雖然陣中五人得分上雙，但獨行俠表現愈打愈有，最後一節更加成功反超，全隊共有9人入球有雙位數，最終以109比106力壓金塊，作客贏波。

今日賽果（前者主場）

湖人 120：91 灰熊

熱火 112：97 鷹隊

金塊 106：109 獨行俠

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