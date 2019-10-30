祖記睇中孫興民3大優勢！同C朗組7+7

祖雲達斯上周舉行股東大會後，董事局將向球會注資3億歐元，祖記副會長尼維特豪言，將再有一次「C朗級」收購。意大利《米蘭體育報》、《都靈體育報》、《Mediaset》等媒體不約而同指祖記下一筆重磅收購將會係熱刺前鋒孫興民。

據悉，祖雲達斯早前派出球探入場睇英超利物浦對熱刺，目的就係要觀察「老孫」表現，呢位27歲南韓國腳該場遠射中楣，造就哈利卡尼補射入網，佢下半場再有1次射中楣，全場多次威脅利物浦防線，演出獲祖記球探高度肯定。

祖雲達斯體育柏拉迪治認為，孫興民集速度、技術及靈活性於一身，而且喺東亞地區有好大影響力，簽入佢有助祖記進軍東亞市場，同埋「老孫」及C朗都係以鬥志旺盛見稱，兩人拍住上，可以大大提升球隊進攻力同士氣。

孫興民曾經話一直視C朗為偶像，自己從來唔同人交換球衣，只有C朗係例外。因此，如果祖記邀請孫興民加盟，相信佢一定願意。不過，孫興民同熱刺嘅合約要2023年先至屆滿，祖雲達斯要簽入「老孫」，恐怕需要支付巨額轉會費。

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