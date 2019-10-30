冤家路窄！韋拿同伊巴由美職鬥到西甲

盛傳伊巴謙莫域年底同洛杉磯銀河約滿後，好可能加盟西甲球隊CF格蘭納達，估唔到呢位瑞典神鋒喺美職嘅神射手勁敵卡路士韋拿，都可能同佢一樣重返西甲比賽。

因為卡路士韋拿效力嘅FC洛杉磯於周三(30日)早上美職季後賽西岸決賽，1:3不敵西雅圖海灣者，意味呢位墨西哥國腳今季賽事已經結束，佢暗示想加盟巴塞隆拿，同美斯合作。

卡路士韋拿今季美職常規賽射入34球，以4球優勢力壓同市洛杉磯銀河前鋒伊巴謙莫域，獲得神射手殊榮，並協助FC洛杉磯奪得常規賽冠軍。不過去到季後賽，兩位前鋒殊途同歸，先後出局，卡路士韋拿亦準備功成身退離隊。

其實早於今年1月已傳巴塞想簽佢，呢位30歲射手日前接受訪問時，亦話想同美斯做隊友。卡路士韋拿對西甲絕不陌生，佢曾效力切爾達、奧沙辛拿、皇家蘇斯達，佢上年加盟FC洛杉磯前，正係效力皇蘇，巴塞睇中佢可以「即食」。

話唔定明年1月冬季轉會市場重開後，卡路士韋拿同伊巴謙莫域又會喺西甲大鬥射術。

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