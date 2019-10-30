不問出身只用最好 Blaz：其他嘢我唔會理！

90年代初爆發的「波斯尼亞戰爭」，令國家陷入四分五裂的局面，各族人互相廝殺，彼此仇恨更蔓延至足球。自施利斯高域（Blaz）上任國家主帥後，毅然大刀闊斧改革選人政策，藉以重新連繫各族人民，並成功利用足球化解昔日恩怨。

近月香港因一連串政治事件，令社會陷入分崩離析局面，民間彌漫着不安情緒。早在7月履職的傑志主教練施利斯高域，見證着數個月來整個風雨飄搖的香港，然而對於曾經歷過「波斯尼亞戰爭」的他來說，香港的撕裂程度僅屬「小兒科」。90年代初，民族獨立風潮直捲巴爾幹半島，多個國家為尋求獨立與南斯拉夫開戰。波斯尼亞則為此陷入歷時3年的內戰。國內三大種族（塞爾維亞、克羅地亞、波斯尼亞克）因而互相殺戮，導致人民死傷無數。即使及後獨立成功，戰爭的傷痛仍殘存在每人的心底裏。「3年嘅混戰好多人死，平民流離失所、同家人失散。戰後嘅經濟危機，令到好多人失業，人民叫苦連天。」Blaz憶述。

戰爭的負面影響還延伸至足球層面。施利斯高域曾為南斯拉夫披甲上陣26次，見證過這隊被譽為「歐洲巴西」的球隊，在1990年世畀盃歷史性闖入8強的輝煌成就。內戰結束後他選擇代表波斯尼亞，然而波國的成績自獨立後一厥不振，歷年僅出戰過一屆世界盃決賽周，他直言是歸咎於國家分裂導致人才和資源流失：「本來南斯拉夫有2000萬人，分裂後人口分散，波斯尼亞得300萬人，好球員比例少咗。加上失去咗良好嘅青訓系統，出產唔到太多好似迪斯高、比真歷咁嘅好球員。」

除此之外，內戰為三族人帶來的仇恨，更影響到國家隊的點兵政策。當時的國家隊主帥，會按他們的種族偏好揀選球員，令有賢能者被拒諸門外。然而，Blaz深明，要重新振興國家足球，唯一的辦法是修補缺口，重新團結波斯尼亞每個種族。故此，自2002年他接掌帥印後，選兵政策出現了很大變化：「我只着重邊個踢波叻，唔會因為宗教、種族而唔揀邊個入隊，而我係波斯尼亞第一個教練咁樣做。」施帥從世界各地，包括塞爾維亞、克羅地亞等國家的聯賽，尋找適合代表波斯尼亞的好球員，令大軍名單中充斥不同種族的人。

要知道，種族問題是十分敏感的，動輒便會惹來抨擊，Blaz憶述當時一段經歷：「有次友誼賽我按狀態好壞，揀咗十幾個克羅地亞人入選，事後好多記者批評我，我咁答佢哋：『我嘅職責係用最好嘅球員嚟攞好成績，其他嘢我唔會理！』。」施帥力排眾議，不計種族和恩怨地選出有賢能者，成功為波斯尼亞球壇帶起一番新氣象，並重新團結三族人共同為國賣力，為日後進身2014年世界盃奠下根基。

此外，施帥還將自己選賢任能的特性，運用在傑志身上。還記得「藍鳥」在季初組軍之際，曾出現過外援人數超出註冊名額的情況。當時外界估計，這名歐洲人主帥會偏向留用匈牙利中場華杜斯，繼而借走蘇沙或基爾頓其中一人；而事實卻是，華杜斯出乎意料地被放走，施帥選擇留用2名較適合打法的「森巴」兵。這決策又再一次反映，施利斯高域是一位不問出身、只問實力、知人善任的主教練。

●不折不扣的「和理非」

也許因為見證過紛亂，先知道和平的難能可貴。Blaz自言自己是一位「和理非」：「我認為每個人都有權選擇要做咩，不過就算同對方有幾唔啱，都唔應該透過戰爭嘅方式解決。」觀乎香港現時的情況，作為局外人的施帥坦言，任何爭議雙方都能透過協商達成共識：「你有你嘅訴求；我有我嘅原則，冇問題！大家坐埋傾，傾到啱為止。」

當扣連上香港足球，他認為即使傑志明日就要迎戰來自廣州的富力R&F，他都絕不希望球員思考足球以外的事情：「足球比賽係『Game』，唔係『Fight』。當球員踏入球場一刻就要完全專注喺比賽上，唔應該帶球場外嘅情緒入球場。」看來，施利斯高域的確是一位不折不扣的「和理非」！

【施利斯高域Blaž Slišković檔案】

年齡：60

國籍：波斯尼亞和黑塞哥維那

曾效力球會：馬賽、雷恩、朗斯、佩斯卡拉、夏德（只列部分）

曾執教球隊：波斯尼亞、夏德、辛連斯基、KF地拉拿、青島中能（只列部分）

執教榮譽：

2004至05年克羅地亞甲組聯賽冠軍（夏德）

2008至09年阿爾巴尼亞超級聯賽冠軍（KF地拉拿）

2016至17年、2017至18年波斯尼亞超級聯賽冠軍（辛連斯基）