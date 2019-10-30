一個舉動證明　沙加同廠迷返唔到轉頭

近排成為阿仙奴球迷追擊針對對象嘅「兵工廠」隊長格列沙加，尋日突然喺社交網更換頭像，由佢原來嘅阿仙奴隊長靚相，換成瑞士國家隊隊長相片，唔使講都知，肯定係佢進一步同「廠迷」交惡嘅象徵，亦代表雙方關係永遠都返唔到轉頭。

阿仙奴今晚深夜要喺英聯盃作客利物浦，主帥艾美利透露，格列沙加未有進入大名單，明顯係想畀佢抖抖，整理心情。艾美利喺賽前記者會仲係力撐佢個隊長：「我同佢傾過，希望佢道歉，但佢仲未準備好，事關佢情緒仲好低落，佢好失望。我知道，佢都明白自己做錯咗，但依家最緊要係幫助佢重新振作。佢具備做隊長嘅條件，呢個係我決定嘅，其他隊友都接受。」

格列沙加上輪聯賽被調走時被球迷狂噓，佢就做出咗講粗口口型，激化同球迷嘅矛盾。至於瑞士國家隊就已經公開發聲明力撐沙加：「我們和沙加是有協議，我們非常忘可他在國家隊的重要性各能力，其隊長職務不會受此事影響。」仲有國家隊支持，希望佢真係可以振作吓啦！

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