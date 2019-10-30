痛心！香港桌球小將潘正潮訓練期間猝死
2019年10月30日 21:58
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潘正潮今日(10月30日)傍晚時分於體育學院訓練期間暈倒，送院後證實不治，令人感到震驚及悲痛。(資料圖片)
香港桌球壇優秀精英運動員潘正潮，今日（30日) 在沙田體育學院訓練期間暈倒，送院後證實死亡，終年18歲。體院今晚發出悼念文章，對潘正潮突然離世，表示深切哀悼。
體院給傳媒的公開信指，潘正潮今日(10月30日)傍晚時分於體育學院訓練期間暈倒，在場教練立即召喚救護車，救護員到場將他送往威爾斯親王醫院，經搶救後證實不治。
潘正潮於2017年起在體院受訓，並在今年六月成為體院全職獎學金運動員，作為優秀的青年精英運動員，潘的離世是香港桌球界的巨大損失，體院仝人深感難過和痛惜，並對潘的家人致衷心慰問，並提供一切適切援助。同時，體院亦為其隊友提供情緒支援。
這是繼游泳好手杜敬謙於今年在美國訓練期間不幸猝死後，又一宗香港運動員突然離世的事件，實在令人痛心及惋惜。
潘正潮
年齡:18歲
專項:英式桌球
就讀中學:喇沙書院
主要賽事及獎項:
2019年 香港21歲以下青少年英式桌球公開賽(第一站) 季軍
2018年 香港21歲以下青少年英式桌球公開賽(第一站) 亞軍
2017年 世界16歲以下英式桌球錦標賽 季軍
2016年 香港18歲以下青少年英式桌球公開賽 第5名
2016年 校際英式桌球比賽 隊際 冠軍
2016年 校際英式桌球比賽 個人 季軍