仲話佢狀態差？蘇亞雷斯尋晚完成新紀錄

西甲班霸巴塞隆拿今季開季戰績麻麻，幾位頂級射手都受到傷病困擾，入球減少，成為被批判對象。好彩，「地上最強」球員有的是質素，近排都紛紛上力，除咗美斯同基沙文之外，仲有唔少得梗係烏拉圭射手蘇亞雷斯，尋晚巴塞大炒華拉度列5比1，「哨牙蘇」都有1球進帳，佢仲憑呢球完成壯舉，喺對戰過嘅27支西甲對手，全數都畀佢射破過大門，認真犀利！

蘇亞雷斯今場喺77分鐘接應美斯妙傳單刀射入，幫巴塞「埋齋」。呢個入球令佢完成自己喺西甲嘅「入球大滿貫」，同時仲將個人累積喺巴塞嘅入球總數增加到185個，正式超越上世紀嘅巴塞名將沙米達，獨佔巴塞史上射手榜第4位。至於「哨牙蘇」如果想打入史上三甲，其實都相當樂觀，事關目前排第3位嘅係上世紀50年代嘅匈牙利射手古巴拿，後者累積係194球，只較「哨牙蘇」多9球，只要呢位烏拉圭殺手生生性性正正常常，今季要完成任務都有可能。

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