港桌球壇痛悲　陳國明讚潘正潮小將典範

今日是香港桌球壇悲痛的一天，年僅18歲的香港桌球新星潘正潮，傍晚於沙田體育學院跑步訓練期間暈倒，急救時雖然一度恢復心跳，但最終返魂乏術。香港桌球一哥傅家俊對事件感到「很難接受」，而曾擔任潘正潮考官的陳國明，談到潘正潮時更一度哽咽。而香港桌球隊已通知眾球員，即日起停止所有訓練。

兩位亞運金牌名將傅家俊及陳國明都形容潘正潮是位前途無可限量的新星，傅家俊說：「平時大家在體院訓練時會踫面，心目中潘正潮是一位讀書優秀，而又出色的年輕球員，桌球隊是一個大家庭，對他離世我感到很難接受，也感慨人生無常。」「體院每年都有為運動員作體檢，希望將來可以做得更詳細，避免不愉快事件發生。」

陳國明表示潘正潮選拔入港隊時，他正好擔任考官，所以對這後生仔特別有印象：「實在很震驚，很愕然，他是近年進步得最快的年輕球手，很有奮鬥心，對桌球充滿熱誠，每每一有時間便找我們一些前輩學習，叫我們分享一些比賽心得給他。」說到這裏，國明也哽咽：「他的虛心學習態度，是年輕球手的典範。」

香港桌球總會前主席、現任桌總義務秘書麥耀開指出：「今天潘正潮是和另外兩名球員進行訓練時出事的，這是桌球隊恒常的體能訓練。」當時其中一人發覺潘正潮暈倒，於是立即通知體院，並為潘進行急救：「初時發現潘時他的心跳停頓，及後曾一度恢復心跳，可惜到醫院後已搶救不回，實在令人十分難過。」麥耀開指桌總及體院都會為潘正潮的家人提供一切援助，而問到事件的罕見性，麥Sir坦言從未聽聞桌球手因此猝死個案。

香港桌球壇優秀精英運動員潘正潮，周三在沙田體育學院訓練期間暈倒，送院後證實死亡，終年18歲。體院即晚發出悼念文章，證實潘正潮離世消息。