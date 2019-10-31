摩連奴下站有着落　要超越費格遜雲格

唔係啩！摩連奴下站終於有着落，仲要係重返英超添！根據英國《每日鏡報》報道，「寸王」已經同阿仙奴開始聯絡商討，事關佢希望可以成為英超史上首個帶領3間球會都取得成功嘅領隊，實現一個連傳奇名帥費格遜同雲格都做唔到嘅成就。

根據《每日鏡報》所講，舊年12月畀曼聯炒魷嘅「寸王」，近排先後推咗多份聘約，當中更包括來自中超富豪球會恒大嘅9,000萬鎊合約。事實上，恒大嘅肥約理論上係球壇每位教練都唔會拒絕，只係「寸王」唔想只係為錢去打工，佢唔想委屈自己，始終想喺歐洲頂級豪門執教。

另外，英國《太陽報》都指出，摩連奴根本一直想留喺英超執教，仲話佢多年來都住喺倫敦，就算係之前執教曼聯期間，佢都選擇唔搬屋，只係住喺曼徹斯特嘅酒店。至於點解「寸王」咁想留喺英國，事關一向鍾意挑戰第一嘅佢，考慮到帶領英超球會喺贏取冠軍總數上，始終冇可能超越費格遜同雲格，而唯一可以將佢兩個都拋甩，同時成為英超史上第一，就係要帶領三支英超球會攞冠軍咁話。

睇番歷史，名帥白賴仁哥洛夫曾經帶領打比郡同諾定咸森林贏得冠軍，而杜格利殊就分別帶領過利物浦同布力般流浪奪冠，但始終未有任何領隊可以帶領三間球會稱王。睇番「寸王」，佢兩度執教車路士，合共贏得8個冠軍，包括3次英超在內；至於教曼聯期間就贏得1次歐霸盃同1次聯賽盃。

《太陽報》話摩帥始終希望執教一支倫敦球會，而睇番現時情況，阿仙奴同熱刺今季戰績唔掂，都會係佢目標選擇。再講，阿仙奴上星期踢歐霸盃對甘馬雷斯，有傳媒就發現摩連奴意外現身酋長球場，仲要係喺阿仙奴總監身邊睇波睇足全場。有消息人士透露，摩帥賽後曾經去過名仙奴更衣室，不過係真係假就冇人知。至於一旦艾美利再帶唔出任何成績，「兵工廠」搵摩帥接手，絕對唔會令人意外囉！

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