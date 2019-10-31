卡索拉續創神奇數據　廠迷跪求回簽

講球壇奇迹，的確不得不提辛迪卡索拉。呢名現年34歲嘅西班牙國腳，於阿仙奴一傷再傷恐有收山之虞，但回歸球壇轉會維拉利爾後，竟然愈踢愈好，目前以隊長身份帶領「黃色潛水艇」排於西甲前列，本季仲創出神奇數據！

卡索拉係維拉利爾中場輸送命脈，助攻助完全睇唔出佢之前大傷纏身，佢更為球隊注入無窮創造力，迄今本季已為球隊創造出30次機會，同費倫天拿艾歷普爾加一樣，而於歐洲5大聯賽中，只有奇雲迪布尼（36次）及阿歷山大阿諾特（37次）比佢創造出更多機會。阿仙奴目前中場缺乏人才，唔少廠粉都希望球會可以回簽呢名曾經效力6季嘅好波之人，就算打1季都好。今晚深夜維拉利爾將作客伊巴，卡索拉本季已攻入4個西甲入球，唔知呢場可唔可以添食呢？

直播表

周四8:00am 美季後 阿特蘭大聯 Vs FC多倫多 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周五2:00am 西甲 伊巴 Vs 維拉利爾 Now 632

周五2:00am 西甲 馬略卡 Vs 奧沙辛拿 Now 633

周五4:00am 意甲 AC米蘭 Vs 史帕爾 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周五4:15am 西甲 基達菲 Vs CF格蘭納達 Now 632

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