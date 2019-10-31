同阿仙奴造10球！利物浦射贏12碼再創經典

利物浦再創經典，曾經落後1:3、2:4同4:5，但奧歷治補時凌空射入世界波扳平5:5，最終要互射12碼決勝，阿仙奴有丹尼施巴路斯射失，相反紅軍5輪入晒，最終紅軍於驚濤駭浪下晉級英聯盃8強，堅係精彩到震！

利物浦今仗派出大量小將正選，由占士米拿、拿比基達、拉爾拉拿、奧歷治等二線兵領軍，阿仙奴陣容較為完整，其中奧斯爾復出踢正選最受注目。利物浦雖然陣容面目全非，不過中前場依舊踢出快速短傳風格，6分鐘就靠對手中堅梅斯達菲擺烏龍領先。

但阿仙奴戰鬥力始終較強，好快就憑盧卡斯托拉拿有越位之嫌嘅情況下射入扳平。兵工廠巴西小將前鋒加比爾馬天尼利，於歐霸盃入球不斷，今戰鬥紅軍亦大發神威，先於門前執雞成功為阿仙奴反超前，跟手利物浦16歲右翼哈維艾利洛後場傳失，畀對手殺落底線傳中，加比爾馬天尼利門前輕鬆射入梅開二度。利物浦傾力反撲，哈維艾利洛將功補過，突入禁區被侵犯博得12碼，占士米拿主射一針見血追成2:3。完半場前奧歷基近門勁頂僅越楣而去，半場利物浦落後2:3。

換邊後紅軍積極反撲，但估唔到隊長占士米拿發波瘟，回傳門將乏力畀美蘭尼爾斯偷到皮球單刀，佢推過門將太大力，睇住個波出界之前，奧斯爾殺到巧妙踩後，美蘭尼爾斯輕鬆射成4:2。但紅軍並冇放棄，阿歷士張伯倫禁區外入窩利世界波追成較接近比數。紅軍62分鐘更追成平手，奧歷治於禁區外靚轉身第一時間勁射，門將撲到都入，追成4:4平手。利物浦入完世界波，阿仙奴都不甘示弱，70分鐘韋洛克轟入30碼勁射靚到震，阿仙奴再度領先5:4。但利物浦去到補時竟然追平，奧歷治於禁區內接應右路高波傳送，凌空抽入靚波成5:5，戲劇性追成平手。

比賽直接互射12碼決勝，丹尼施巴路斯射門被基利靴救出，利物浦就5輪入晒，奧歷治連埋12碼今仗3次擺個波入網，帶領紅軍獲勝，堅係球隊福將！