罰球世界波+12碼！福仔隻手劏車曼聯晉級

曼聯本季首次3連勝，英聯盃作客淘汰車路士！曼聯為爭盃今仗強陣出擊，整體表現唔曳，其中王牌射手拉舒福特更加踢到曉飛，先轟入12碼，換邊後更射入超遠程世界波罰球，以2:1劏車入8強！

曼聯今仗派出大量正選作客史丹福橋，拉舒福特、丹尼爾占士、麥湯米尼、哈利馬古尼、域陀連迪路夫、雲比沙卡同費特洛迪古斯都有出場，相反車仔就只有基斯甸普列錫、高華域、佐真奴費路等大將落場。曼聯於陣容較完整下，再度打出穩健防守，球隊上半場亦取得較多射門，其中13分鐘麥湯米尼接應右路角球，第一時間抽射僅柱邊出界，爭啲為紅魔打開紀錄。25分鐘丹尼爾占士快速扭入禁區，馬高斯阿朗素從後將佢踢跌，上場對諾域治曾經極刑宴客嘅拉舒福特，今次再冇失威一射搞掂，為曼聯先開紀錄，客軍半場領先1:0。

50分鐘，車仔爭啲扳成平手，赫臣奧杜爾接應左路傳中禁區內一射竟然撻Q，60分鐘佢窩利抽射一樣唔中目標。但車仔61分鐘終於追平，巴舒亞伊禁區勁抽割草式地波轟入死角扳平1:1。但曼聯有Fit爆福仔助陣，74分鐘佢主射30碼罰球狂抽死角入網，梅開二度助曼聯晉級。

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