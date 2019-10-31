你好快入棺材！前槍手恐嚇老婆罪成

已經搞緊離婚，老婆同邊個一齊基本上唔關你事，但前阿仙奴球星謝菲斯就唔好老脾，透過Whatsapp向老婆作出死亡恐嚇！前英格蘭國腳謝菲斯，依家係愛華頓青年軍教練，今年婚姻觸礁搞離婚，早月見到老婆同第二個男人一齊，發送「你好快入棺材」、「你就冇命」等訊息，最終被老婆告上法庭，佢最終認罪，判12個月內唔可以用任何形式接觸老婆。

謝菲斯同老婆Lucy識咗20年、結咗婚亦都10年，但今年初決定分開，依家辦緊離婚手續。雖然即將分道揚鑣，但今年38歲嘅謝菲斯見到Lucy同第二個男人一齊，依然怒火中燒，今年5月29號Whatsapp妻子作出死亡恐嚇。Lucy感受到生命受威脅故報警求助，最終謝菲斯被告上法庭。

辯護律師表示，謝菲斯願意認罪，並對事件非常抱歉，法官最終判謝菲斯於12個月內，唔可以去妻子屋企以及其經營嘅咖啡店，另外罰款625鎊。謝菲斯於愛華頓成名，01年以800萬鎊轉投阿仙奴，但至04年離開兵工廠，只射入22個英超入球。

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