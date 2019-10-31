【賽後解碼】奧斯爾係阿仙奴還魂丹

阿仙奴喺聯賽盃作客5比5打和利物浦，最終互射12碼輸波出局，呢場波兩隊盡用副選同青年球員孭飛，指標性唔大，不過對處於「亂世」嘅阿仙奴嚟講，個別球員嘅演出就好值得艾美利深究，其中解凍嘅奧斯爾似乎用好表現「殺出黎明」，艾美利暗示嚟緊英超可能會再用佢。

奧斯爾個Case好尷尬，佢嘅35萬鎊周薪肥約一直係阿仙奴想送走，呢位德國國腳近期入雪櫃，亦唔係來自艾美利一個人嘅「喜惡」，佢日前已證實呢個係球會「認可策略」，但係阿仙奴陣中並冇其他人可以繼承奧斯爾嘅創造力，導致近期悶波連場。

奧斯爾今場解凍正選上陣，阿仙奴即刻作客入5球，一定程度係「亂鬥亂」之中嘅偶然性，但亦唔能夠否認佢對球隊進攻力嘅提升。奧斯爾今場踢65分鐘，有1次助攻、1次製造黃金機會、2次關鍵傳球同92%傳球成功率，

唔少球迷批評艾美利第1個換人就換走奧斯爾，但佢解釋呢個係賽前已協商嘅調動，畢竟奧斯爾已超過1個月冇正式比賽。最重要一點係，奧斯爾同盧卡斯托拉拿率先被換出，係咪意味佢哋會喺周末英超對狼隊繼續擔正呢？艾美利賽後表示：「我之後會繼續用佢(奧斯爾)，嚟緊星期六就有場聯賽，有可能會用得上佢。」

阿仙奴想送走奧斯爾嘅心意相信唔會改變，但至少喺轉會市場重開之前，奧斯爾唔單止係「兵工廠」有用嘅武器，甚至可以係還魂丹。

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