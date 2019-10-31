利物浦唔止晉級　仲有一個珍貴收穫

利物浦喺英聯盃16強逼和阿仙奴5:5，再靠互射12碼晉級，紅軍之所以贏得咁驚險，好大程度上因為領隊高普今場排出嘅正選陣容，平均年齡只有23歲零122日，成為自2017年1月英足盃對普利茅夫以來，紅軍最年輕正選陣容。當中哈維艾利洛以16歲零209日刷新紀錄，成為利物浦主場史上最年輕上陣球員。

「神童」哈維艾利洛今夏由富咸加盟利物浦，雖然仲未喺英超上陣，但成為踢盃仔主力，上圈英聯盃作客米爾頓凱恩斯，呢位中場以16歲零174日成為紅軍史上最年輕正選，今場再破埋晏菲路球場最年輕上陣紀錄，而且仲博到1球12碼，造就占士米拿射入追至2:3。

除咗哈維艾利洛之外，18歲中場居迪斯鍾斯，19歲前鋒利安比維斯達喺互射12碼階段，都成功射入，盡顯大將之風。利物浦靠一班「10字頭」小將都可以淘汰出咗半隊主力嘅阿仙奴，其實係取得「大勝」，有佢哋接班，紅軍王朝仲有排玩。

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