【有片】超激開拖！艾賓特「完勝」唐斯

周四(31號)NBA常規賽出現火爆場面，76人主場117比95擊敗木狼一仗，兩隊超級中鋒艾賓特同唐斯比賽期間大打出手，場面非常混亂，最終2大巨星齊齊被逐。今次開拖相當激烈，不過更精彩的是艾賓特賽後社交網發文狂寸唐斯，可說是這場「拳賽」大贏家！

艾賓特上季場均27.5分、13.6個籃皮同1.9次封阻，唐斯亦有24.4分、12.4個籃板同1.6次封阻，無疑係當今NBA最強中鋒之一，兩人早在2017年已經結怨，當時艾賓特曾在社交網諷刺唐斯「防守垃圾」，結果掀起罵戰，今場第3節中段，兩人因為爭位出現爭執，繼而互相扭打，唐斯更一度揮拳，兩隊職球員即時衝前制止。

兩人被分開之後，艾賓特表現得非常亢奮，不但與場邊隊友擊掌，更做出拳擊動作，當球證判兩人出場後，艾賓特又以勝利者姿態、振臂步出球場，主場球迷不斷高呼「MVP」，好像拿到金腰帶一樣。美國傳媒消息指，唐斯今次出拳，可能會面臨3至5場停賽處分，至於艾賓特就稱自己沒有任何打人動作，有信心不會被停賽。

艾賓特賽後在社交網發言更加精彩：「偉大的團隊勝利！我是在獅子群中長大，今天竟然被一隻小貓挑釁...」艾賓特所指的小貓(CAT)，發音與唐斯(Karl-Anthony Towns)的簡稱「KAT」相同。

周四常規賽賽果

勇士 110:121 太陽

帝王 111:118 黃蜂

爵士 110:96 快艇

巫師 158:159 火箭

雷霆 99:102 拓荒者

籃網 108:118 溜馬

塞爾特人 116:105 公鹿

速龍 125:113 活塞

魔術 95:83 紐約人

騎士 117:111 公牛

76人 117:95 木狼

前者主場

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