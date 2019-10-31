【總結】噩耗！咖哩仔恐怖斷手隨時收咧

NBA新球季剛展開不久即有恐怖受傷場面！勇士王牌球星史提芬居里慘成不幸男主角，勇士在周四(31號)主場110比121不敵太陽一仗，「咖哩仔」在第3節上籃時在空中被阻擋，落地期間用雙手撐地，但左手卻被太陽中鋒比尼斯壓住，「咖哩仔」即場露出痛苦神情，連罰球都未能處理直接退下火線。

勇士賽後發聲明證實，「咖哩仔」左手腕骨骨折，雖然暫時未公布養傷時間，不過美國傳媒指這名星級控衞，今季之內復出並不樂觀，有提早咧的可能。勇士上季總決賽不敵速龍後大崩潰，杜蘭特離隊、奇利湯臣亦重傷長抖，現在連單天保至尊的史提芬居里亦倒下，勇士前景岌岌可危。

周四常規賽賽果

勇士 110:121 太陽

帝王 111:118 黃蜂

爵士 110:96 快艇

巫師 158:159 火箭

雷霆 99:102 拓荒者

籃網 108:118 溜馬

塞爾特人 116:105 公鹿

速龍 125:113 活塞

魔術 95:83 紐約人

騎士 117:111 公牛

76人 117:95 木狼

前者主場

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