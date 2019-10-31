【人物誌】皇馬「混血孫興民」係皇族後裔

一個據稱擁有韓國皇室血統嘅19歲皇馬小將，近日忽然升格搶手貨，受到尼日利亞、南韓同西班牙3國關注，可能成為下一個孫興民！

呢個完全睇唔出韓國血統嘅黑人青年，全名叫Marvin Olawale Akinlabi Park，韓國名係朴馬彬（박마빈）。朴馬彬2000年3月7日生於西班牙馬略卡島首府帕爾馬城，本身就有西班牙國籍，由於父親為尼日利亞人，母親朴惠淑係韓國人，兩人喺西班牙結婚生咗佢，所以佢都具備代表尼日利亞或南韓嘅資格。

西班牙足總就最快手，今年1月已經徵召朴馬彬踢U19比賽，仲喺對意大利場波後備亮相20分鐘，但係由於只係青年軍賽事，唔係大國腳A級國際賽，尼日利亞、南韓依然有機會搶到呢個可踢翼鋒同墮後中場、速度奇高嘅皇馬B隊小將，當中「超霸鷹」尼日利亞已經正式招手。

南韓足總有冇機會爭贏西班牙同尼日利亞呢？韓國媒體話，朴馬彬媽咪朴惠淑身上有韓國密陽朴氏血統，呢個正正係古代新羅建國國主嘅姓氏，朴馬彬算得上係皇族後裔，佢阿媽亦希望囝囝代表南韓。只不過，朴馬彬自細跟隨父母住過喺馬略卡同利物浦，居英3年仲踢過燦美爾青少年隊，只識西班牙文同英文，韓國話識好少，因此3個國家入面，佢對韓國嘅認同感最低，難怪連南韓足總都抱觀望態度，承認「多重國籍係個麻煩」。

但係世事無絕對，朴馬彬坦承自己心目中3個偶像，分別係法國前鋒賓施馬，巴西球星尼馬同埋南韓射手孫興民。如果孫興民出面游說，加上南韓經濟實力點都好過尼日利亞，爭入大國腳正選又易過效力西班牙，朴馬彬「認祖歸宗」披上「太極虎」戰衣，成為「混血孫興民」並非完全不可能。

朴馬彬小檔案

出生日期：2000年3月7日

出生地點：西班牙馬略卡島帕爾馬

身高/體重：1.78米/64.4公斤

國籍：南韓、西班牙、尼日利亞

球會：皇家馬德里U19

位置：右中場

踢法特點：快速，能左右開弓

合約到期：2022年

喜愛食物：泡菜、紫菜包飯、糖醋排骨、炸雞、石鍋拌飯及西班牙海鮮飯

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