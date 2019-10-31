【8強抽籤】曼市執好籌 利市有麻煩

英聯盃8強今日黃昏時候完成抽籤，結果英超曼市雙雄齊齊執到好籌，當中曼聯可以喺奧脫福主場迎戰乙組仔高車士打，曼城則係作客英甲球隊牛津聯，要入4強應該冇難度。至於利市雙雄相當籤運差好多，英超「一哥」利物浦要作客另一支英超球隊阿士東維拉，而愛華頓則會於主場挑戰今季大勇嘅李斯特城，肯定難打啦！

話曼聯抽好籤唔係講笑，「紅魔鬼」過往喺盃賽兩鬥高車士打，分別係1979年同1983年，結果兩次都輕鬆贏波。至於曼城自2016年10月喺聯賽盃輸畀曼聯之後，到依家都未喺呢項盃賽輸過，連贏之前兩屆，牛津聯今次對「藍月亮」，想贏波根本係個不可能完成任務。

至於利物浦方面，本來鬥維拉唔係大麻煩，但因為原定賽期係12月16號嗰個星期，同佢哋去踢世冠盃撞期，依家都係傾緊係咪調去1月6號個星期踢，否則「紅軍」隨時會選擇退賽喎！

英聯盃8強抽籤結果：

阿士東維拉(超) VS 利物浦(超)

愛華頓(超) VS 李斯特城(超)

曼聯(超) VS 高車士打(乙)

牛津聯(甲) VS 曼城

註：除維拉對利物浦外，其餘3場會於12月16日星期進行

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