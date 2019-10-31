專欄輪住嚟　請給年青球員一個機會

不經不覺，加盟香港飛馬已經差不多4個月，當初由夢想FC散班到加盟香港飛馬只有兩日的時間，在此再次感謝香港飛馬的老闆，主教練文彼得和體能教練朱偉霖對我的信任。

回想起兩年前，由「細榮」（前夢想FC主教練梁志榮）找我幫手，到之後因為各種原因導致散班，大家都感到非常可惜，因為我們的理念一致，都是希望為香港足球圈培育一些年青球員。兩年來都算做到少少成績，讓幾位年青球員被大眾認識，算是十分成功。

其實現今有很多年青球員想成為職業足球員，但只欠缺機會，作為教練的我們就是要去發掘一些具潛質，而又立志想做職業足球員的年青人，再去給予他們機會。其實，在香港都有一些不計名利、只有付出的熱心人，去支持和培育這些年青人，就像乙組的騰翱聖約瑟的4位贊助人，他們的理念就是想培育一些有興趣參與職業足球員的年青人，所以球隊今季每星期最少會安排4課訓練，對於一支乙組業餘球隊來說，稱得上非常有系統了。

我個人認為目前「菁英盃」的制度是非常好，間接令到港超球隊去羅致更多具潛質的年青球員，並有一個平台給予更多年青球員上陣機會，對於年青球員的成長，能產生非常正面的影響。

香港飛馬今季銳意年輕化，季前羅致了多名潛質球員，球隊正值交接期，須要時間去磨合，季初成績或許未如理想，但球隊上下都好有耐性去尋求改進，希望球隊能愈見進步，從後趕上。

香港飛馬

助教 冼家裕