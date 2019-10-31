「橙軍」少帥系列　陳文俊：唔投入好快玩完！

繼曾昭達及郭嘉諾後，港超地區球隊佳聯元朗今夏繼續起用「少帥」，將帥印交給同樣首度執教職業球隊的陳文俊。上季陳文俊於凱景擔任球員兼助教，如今轉會再「坐正」，就希望以「過來人」的經歷，化身人生導師，在場內場外均作出最佳示範，務求令麾下球員進步得更快。

圖/文：何彥霆

坦言自己球員生涯起伏不定的「陳Sir」，效力公民時贏過「足總盃」冠軍，可惜遇上當時如日中天的南華，與本地頂級聯賽冠軍擦身而過，事隔數載，卻在南華手上搶走「高級組銀牌」冠軍。然而，他認為獲獎與否並非成功的唯一指標，更重要的是態度︰「當年嘅公民同依家嘅元朗都有啲相似嘅地方，大家都有一啲唔錯嘅球員，但係佢哋未發揮到畀人哋睇到，呢班球員自發性係唔錯，佢哋好需要比賽去表現自己，但係外界並唔知道，結果會畀人話係降班膽，當年公民亦都係畀人咁講過。不過只要球員好集中去做嗰件事，可以由唔叻變成中流砥柱，甚至乎慢慢會變成叻。當年喺公民嘅球員，依家有啲已經獨當一面，有啲北上過發展，有啲係香港嘅一線球員，甚至發展成為教練，我就係其中一個。」

無論是舊東家公民抑或元朗，在奪標時往往被冠以「神奇」的標籤，不過「陳Sir」則認為奇迹並非從天而降，而是來自球員在場上的付出︰「我會覺得每支球隊都有邁向成功嘅可能，只要球隊抱住正面嘅態度，一齊去投入每件事，肯接受新事物同下苦功就可以。」

在陳文俊眼中，一位球員要踢得出色、踢出成績，擁有優厚天賦的結果只是「行得快啲」，即使天資平庸，肯勤力學習，不斷自我檢討及改善，都可以打出一片天︰「冇人知道你會唔會係首屈一指嘅球員或者教練，你要經歷過做過先知，所以認真、用心同投入係會決定你之後嘅路，就算喺邊隊都好，如果你唔認真、唔投入嘅，你好快就會玩完！」

●推崇身教「做啱嘅事畀佢哋睇」

球場內的「少帥」，場外「陳Sir」已是兩子之父。兩位愛兒「逸朗」、「逸希」的成長，也對陳文俊教練生涯有所啟發︰「做咗爸爸之後，就好想去身教，嗰陣自己仲喺公民踢緊，咁阿仔細個未必明白，但係大個之後再同佢分享番自己嘅經歷，佢就會明白要得到一啲嘢就要付出，而唔係想要一啲嘢就靠運氣。我自問自己踢波一直嘅際遇都唔係好，但係只要你堅持，始終有一日就會遇到一啲幫到你嘅人，你就有機會去爭取一啲你想要嘅嘢。所以舊年有個機會踢番，我都非常樂意去踢，就算年紀大比較辛苦，想畀兩個囝囝睇吓，佢哋亦都好開心。」

「陳Sir」續道︰「依家喺我眼中每一個球員或者學生都好，都係好似仔一樣看待，呢個係我性格，我會做我認為係啱嘅事畀佢哋睇。如果我要教佢哋嗰樣嘢，我會做畀佢睇，我唔會淨係叫佢做而自己唔做，因為咁係冇說服力嘅。」

【陳文俊檔案】

年齡：38歲

曾執教球隊︰陽光元朗（青訓總監）、凱景（助教）

球員時代位置︰防守中場、右中場、右後衞

曾效力球隊︰快譯通、花花、港會、公民、大中、駿其天旭、凱景