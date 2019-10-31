上網搵工有回音　本田圭佑去荷甲試腳

正所謂有志者，事竟成！近月不斷上網搵工，先後向AC米蘭同曼聯搵嘢撈都唔獲回應嘅日本名將本田圭佑，尋日突然間喺社交網宣布，自己得到重返歐洲機會，嚟緊會去荷甲維迪斯試腳，真係恭喜恭喜呀！

本田圭佑今夏正式離開咗澳職球會墨爾本勝利，之後一直未有落班，只係去做佢嘅柬埔寨國家隊主帥。直到9月底，呢位33歲球星先喺twitter向曼聯放風：「請給我一份工作，我不需要人工，只希望能獲得與偉大球隊、偉大隊友一起踢波機會。」兩日之後，曾效力AC米蘭嘅再向呢支前東家開腔求工作：「我一直想幫助你們，只要需要我，便隨時給我電話。」

可惜嘅係，連續兩間頂級大球會都無視佢，然後嚟到今個月25日，本田又一次出手：「為何沒人邀請我？我肯定我仍是亞洲最強球員之一。」結果嚟到今日，呢位進攻中場喺twitter宣布好消息：「我明日將會加入維迪斯嘅訓練，感謝維迪斯。我依家感覺，就好似12年前嚟試腳一樣。」

12年前，亦即係2007年，本田圭佑第一次闖入歐洲球壇，加盟咗另一支荷蘭球會芬洛。然後2009至2014年期間，佢就去咗俄超效力莫斯科中央陸軍。再之後3年，佢就一直踢緊AC米蘭，跟住兩季佢就去咗墨西哥踢帕丘卡同澳洲嘅墨爾本勝利，只係大家都估唔到，佢依家仲會有機會返番歐洲搵食添，祝佢好運啦！

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