憶述隊友離逝　Robbie激動嚎叫阿潮！

「2019香港美式10號球公開賽」周四晚於紅磡新旺桌球會舉行，賽前舉行默哀儀式，悼念前一天猝逝的18歲小將潘正潮，期間港隊友卡比多羅比（Robbie）、葉建寧等神情十分哀傷。葉建寧形容，「阿潮」是一個好有上進心，對桌球很有要求的人，「一個大好前途的球手……真的是天意弄人。」二人表示，阿潮的離世提醒他們珍惜眼前人，不要放棄做喜歡的事。

18歲香港桌球小將潘正潮周三（30日）傍晚在體院練跑期間暈倒，送院搶救後證實不治。其港隊隊友卡比多羅比（Robbie）與女將溫家琪是穿上全黑裝束出戰香港美式10號球公開賽。「阿潮！」默哀儀式結束後，Robbie仰頭大叫一聲，然後跌坐在椅上，雙手抱著頭好一陣子，最後他強忍傷痛落場比賽，最後成功晉級。

「那個畫面仍然在腦海中揮之不去。」Robbie木然地說起事發經過。「當日我們進行體能力訓練，最尾一個環節是圍體院跑一個圈，在最後500、600米時他就暈倒。一開始他跪在地上，想站起來也站不到，然後倒在地上。其中一個隊友和教練為他做CPR（心肺復甦術），我也有幫忙，做了10至15分救護車才到。」

「『我今日想跑晒佢，跑唔停。』那是他在世上的最後一句。」Robbie說，現在每次打桌球都會想起「阿潮」。「他做體能有時都會偷懶，但那天就比平時努力，跑的時候和隊友說了這番說話。我想，背後可能有個意義：『never give up』。」Robbie表示暫不會回體院，以免情緒更加波動，他透露「阿潮」的宿友張家瑋相當傷心，或會退宿。「我會努力打好桌球。」這是他對自己和阿潮定下的承諾。

另一港隊成員、2018年世青冠軍葉建寧是日不用作賽，特意參加隊友的悼念儀式。「下午我還跟他說笑，要帶他一起遊車河。那時候他一點事都沒有，很正常。」默哀儀式後，葉建寧已兩眼通紅。19歲的他早前考了車牌，說好要跟隊友「遊車河」。「上一次體能訓練之後，他對我說個心不舒服，覺得很辛苦，『我的體能真的好差，一定要操弗點。』」葉建寧表示，認識阿潮短短一年，已深深體會到這位年輕人對桌球的熱誠，對他的離去感到很可惜和痛心。

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