如果冇咗VAR 英超排名會係咁囉
2019年11月01日 00:10
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(Getty Images)
英超今季首次引入VAR視像助理球證系統，結果至今踢完10輪合共100場比賽之後，合共出現咗26次修改判決情況。究竟VAR係咪真係幫到球賽，又係咪受各球隊同球迷歡迎，暫時都好難講，但如果今季係冇VAR的話，我哋可以畀到大家睇吓，個英超聯賽榜會係點排法！
假如冇VAR，依家排緊喺榜首嘅利物浦依然可以9勝1和排喺榜首，但佢帶離次席曼城嘅分數就會縮窄到4分，事關曼城今年8月對熱刺場波，前鋒加比爾捷西斯喺尾段嘅奠勝入球，因為事後畀VAR發現造波過程入面，另一位曼城隊員拿樸迪曾犯手球，所以入球無效，最後先攞唔齊3分。
前四位方面，李斯特城同車路士就會調轉排名，分別排第4同第3。至於積分榜上半部變動最大會係水晶宮，呢支由鶴臣領導嘅球隊會由第6位大幅下滑去第14位；而狼隊則會由12位跳升上第6位，皆因佢哋今季受VAR影響都失咗唔少分。
另外，依家排緊11位嘅熱刺，就會跌至15位，開始為護級而憂心。榜尾降班區方面，都會係嗰3支球隊，但「吞蛋王」修咸頓就會搶埋屈福特嘅榜尾位置。
英超排名榜比較
冇VAR排名/球隊 現時排名
1/利物浦 1
2/曼城 2
3/車路士 4
4/李斯特城 3
5/阿仙奴 5
6/狼隊 12
7/韋斯咸 10
8/曼聯 7
9/錫菲聯 8
10/阿士東維拉 15
11/般尼茅夫 9
12/般尼 13
13/白禮頓 14
14/水晶宮 6
15/熱刺 11
16/愛華頓 16
17/紐卡素 17
18/諾域治 19
19/屈福特 20
20/修咸頓 18
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