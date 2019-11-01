遲到早退玩唔厭　加里夫巴利衰過小學雞

開季以來一直麻煩多多嘅皇家馬德里球星加里夫巴利，近排雖然因傷唔踢得，不過就算去做觀眾都可以搞出事！事關喺尋晚皇馬5比0大勝雷加利斯場波，「大聖爺」又唔依球隊規矩睇完全場先走，而係選擇早退。唔講唔知，原來今次已經係佢今年第4次玩遲到或早退，齋講紀律，真係衰過好多小學雞呀！

話說西班牙傳媒喺尋晚當地時間22時53分就影到加里夫巴利揸車離開巴拿貝，當時比賽只係打到82分鐘，而皇馬就勝券在握，不過佢早走就始終錯過咗隊友盧卡祖域射入個人今季首個入波，唔多夠團結囉！

事實上，根據皇馬規矩，但凡主場賽事未有進入大名單球員，都係需要留喺巴拿貝睇完全場比賽，不過今次違規已經唔係新鮮事，今年1月皇馬輸畀皇家蘇斯達1比2，巴利喺球隊落後0比1已經走人。到上季聯賽對巴塞，「大聖爺」踢咗60分鐘被調走，之後佢畀球迷狂噓，結果嬲爆嘅佢又係冇等完場，就提早入更衣室沖涼，然後完場前就揸車走人。

之後到今季嘅歐聯分組賽，皇馬主場打和布魯日2比2，巴利當然又係冇份大名單，今次佢冇玩早走，而係改為遲到，場波開咗4分鐘先到，似乎真係當球隊規則冇到，當主帥施丹同會長皮里茲都冇到囉！

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