師姐憶隊：看著他長高　看著他成長

年僅18歲的潘正潮生前排香港英式桌球U21第4位，2017年勇奪世界U16青少年錦標賽季軍。今年他考完DSE後，6月成為體院全職獎學金運動員，原本是一位前途無限的年輕人，卻英年早逝。香港女子桌球代表溫家琪曾於2016年學界賽頒獎給阿潮，大家經歷過一起在體院訓練、一起出外比賽的日子，她形容是「看著他長高，看著他成長。」

去年轉打美式桌球的家琪周四（31日）晚出戰「2019香港美式10號球公開賽」，終以9:4勝梁家倫晉級。開賽前她神情凝重，坐在旁邊若有所思。「起初我不相信是真的，不斷打電話給隊友，那時他們都在忙，沒有人接聽，然後有人whatsapp回覆：『他出事了。』」賽後她接受訪問時表示，前一天收到消息後即時崩潰。「然後我立刻打電話給教練，一接通就聽到他在哭，我就知道是真的。之後我就去了醫院，見了他最後一面。」

說起這位師弟，家琪不禁閉上眼深深吸一口氣，哽咽地說：「他很乖，很有禮貌，而且積極練波，很上進。星期一他還說去買家用品，還在開心可以搬進宿舍。」阿潮半個月前才搬進體院宿舍，隊友們都知道他相當期待體院的新生活。家琪憶述：「記得有一次去緬甸比賽，我們幾個在房中聊天，阿潮興奮地問著各樣的問題。他的人生彷彿才剛開始，就要離開了。」

潘正潮真正死因仍有待公布，據知體院每年都會安排運動員做身體檢查，家琪認為體院有完善的醫療系統應付運動員需要，「其實運動員只要察覺到有異樣，城隍廟就在你附近。例如上次我胃部不適，他們都很緊張，連訓練也不讓我參加。不過可能未必個個及時發現身體的變化，加上一些隱性疾病也很難預防。總之今次真的很突然。」目前桌球隊暫停訓練至11月2日，而溫家琪之後和葉建寧出戰大阪賽。

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