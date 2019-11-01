【法甲】PSG麥巴比《龍珠》又出動

巴黎聖日耳門近期狀態大勇，近6場比賽全部贏出，而且近4場都炒對手至少3球，進攻火力非常恐怖。

巴黎聖日耳門近期如此勇猛，與基利安麥巴比復出關係極大，這位20歲前鋒傷愈之後，近3場賽事狂入6球，翻查2019年的數據，麥巴比在法甲有24個入球，以及6次助攻，直接間接製造30個聯賽入球，數據位列全歐洲第1位。

上場聯賽巴黎球迷在看台上，砌出一幅《龍珠》神龍圖像，其實他們有麥巴比在陣，不用7粒龍珠，都可以願望成真了。

直播表

周五4:30pm 澳職 FC悉尼 Vs 紐卡素噴射機

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 漢諾威 Vs 辛特侯遜

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 賀芬咸 Vs 柏達邦

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六3:45am 法甲 迪安 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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