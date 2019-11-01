【東體爭議】利物浦分AB隊夠唔夠砌？

利物浦喺英聯盃晉級後，8強作客阿士東維拉嘅賽期同世冠盃撞到正，英國《每日電訊報》消息指，英格蘭聯賽會正同利物浦商討「分隊」比賽，同日踢兩場波嘅可能性，先唔講其他客觀環境，單就人腳而言，利物浦有冇可能分到2支有競爭力球隊出賽呢？

唔好忘記，2個賽事都需要至少18個球員候命，意味利物浦需要安排36個球員去應付兩場比賽。其實就「紅軍」喺對上兩圈聯賽盃嘅排陣，基本上已經係兩支唔同正選，分隊嘅話正選仍然可以維兩套有戰鬥力嘅陣容，但難免要提拔唔少青年軍球員「頂檔」。

當然，利物浦有能力分隊出賽唔代表要「就範」，為咗唔會鬧出呢個笑話，普遍預期利物浦呢場英聯盃8強會改期去1月初，即係原本4強首回合間，代價就係令12月尾至1月初賽程「塞爆」。聯賽盃向來唔係利物浦「杯茶」，利物浦會唔會考慮長痛不如短痛，答應痛痛快快咁一日打2場，向世界展示「紅軍」雄厚兵力呢？

●世冠軍陣容

艾利臣比加

阿歷山大阿諾特‧華基爾雲迪積克‧祖爾麥迪比‧安德魯羅拔臣

佐敦軒達臣‧法賓奴泰華利斯‧韋拿杜姆

沙迪奧文尼‧羅拔圖法明奴‧穆罕默德沙拿

後備：阿祖安卡斯迪路‧洛夫雲‧尼高威廉斯‧占士米拿‧捷利維拿‧阿歷士張伯倫‧奧歷治

●英聯盃陣容

基利靴

基賀華‧薛比雲丹貝治‧祖高美斯‧東尼加拉查

拿比基達‧梳頓沙基利‧拉爾拉拿

哈維艾利洛‧利安比維斯達‧居迪斯鍾斯

後備：朗拿根‧拉魯斯‧阿當里維士‧靴比卡尼‧路爾斯朗斯達夫‧基斯迪戴維斯‧加拉素

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