首設Beat the Pro　夠膽就嚟試

【特約報道】香港高球迷將有機會近距離一睹大滿貫冠軍的風采！一年一度的香港高爾夫球公開賽將於今年11月28日至12月1日，大滿貫得主莫利納利將與列特及斯滕森等球星在粉嶺香港哥爾夫球會爭逐殊榮。大會今年更加入新元素，首辦「Beat the Pro慈善挑戰賽」為本地慈善機構籌款。

「Beat the Pro慈善挑戰賽」定於11月30日於香港哥爾夫球會冠軍球場的第12洞舉行，20名業餘球員將與一眾職業球員對壘，若業餘球手的成績比職業球員更佳，將獲額外獎勵。來自香港哥爾夫球會的業餘球員及香港高爾夫球總會青少年發展計劃的學員將有機會參與；高爾夫球愛好者及公眾人士只要捐出善款，便能參與是次慈善活動。由於名額有限，大會將以捐款者捐款數目的多少決定其是否獲得參賽資格。

所有善款收益將捐贈予賽事官方慈善合作夥伴「愛心聖誕大行動」，受惠機構包括：少青風協會、間築社及可愛忠實之家。 如欲參與「Beat the Pro慈善挑戰賽」或得悉更多賽事資訊，請瀏覽：www.thehongkongopen.com

大會亦宣佈「香港高爾夫球公開賽慈善盃」將於12月3日於香港哥爾夫球會舉行。這項慈善杯賽在過往數年，已經累計籌得超過港幣600萬善款。慈善盃將以四人（較佳球）史特伯福特隊制賽的形式進行，每兩人為一隊，參賽費用為港幣$10,000（每隊計）。

香港哥爾夫球會會長杜家駒就本屆賽事的慈善元素表示：「這些年來香港哥爾夫球會一直致力為眾多慈善機構提供不同的支持，我們感到十分自豪。我們很高興能夠繼續舉辦『香港高爾夫球公開賽慈善盃』，今屆更加入全新元素『Beat the Pro慈善挑戰賽』，為『愛心聖誕大行動』籌款，這些善款會幫助本地有需要的人士，這對我們來說十分重要。此外，21歲以下的人士於4天的賽事中均能免費入場，我們希望可以令更多年青人及家庭參與其中，大家在粉嶺共渡愉快的一周。」

香港高爾夫球總會主席林詩鍵補充說：「我們很歡迎今年賽事的慈善元素，賽事為香港高爾夫球總會青少年發展計劃的運動員，提供了一個難能可貴的機會，參與亞洲區內其中一項大型的高爾夫球盛事。『Beat the Pro慈善挑戰賽』是個極好推動這項運動的方式，其他運動很難有如此機會。」

賽事資料

比賽日期：11月28日至12月1日（周四至周日）

地點：粉嶺香港哥爾夫球會

參賽球員：132名球手

賽事總獎金：150萬美元

上屆冠軍：亞倫賴Aaron RAI（英國）

大會網址：www.thehongkongopen.com