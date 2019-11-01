【有片】殘忍！小粉絲狂追　巴利眼尾都唔望

皇家馬德里球星加里夫巴利出晒名係態度差，嚟到西甲6年都冇幾多個朋友，雖然球迷對佢都冇乜期望，但日前喺機場無情冷待一位窮追佢嘅小粉絲，就令一眾皇馬球迷震怒，高呼要將呢位冷血巨星盡快踢走！

目前「又」養傷嘅加里夫巴利，早幾日返倫敦同經理人商討未來去向，當佢飛返馬德里機場嗰陣，已有大批記者同球迷守候，不過巴利一出嚟就插住個耳筒「疑似」講電話，期間一位小朋友不斷喺後面追住，不斷問可唔可以合照，連小朋友嘅媽媽都出聲：「唔該你啦！佢真係好仰慕你！」但巴利連眼尾都冇望一下就走咗。

影片曝光後，大批網民怒轟巴利連僅有嘅球迷都唔珍惜，認為巴利就算真係講電話，都唔影響佢停低回應小朋友，直斥佢傷害小朋友脆弱心靈，叫呢位威爾斯球星早走早着。西班牙《馬卡報》消息指，加里夫巴利嘅經理人巴尼特，近期一直同中超球會上海申花斟介，消息指皇馬答應1月畀巴利免費轉會，有望成功送走呢個「瘟神」。

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