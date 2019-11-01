【總結】李安納復出即貢獻出第1次

上仗輪休的快艇球星李安納，周五（1日）在復出戰就帶領球隊主場迎戰老東家馬刺，「叉足電」的他貢獻「雙雙」，助快艇以103比97獲勝，令馬刺今季首嚐敗果。

李安納由馬刺培育，離開後已先後效力兩支球隊，更為速龍於上屆贏得總冠軍，今天隨快艇重回老地方，打得特別起勁，全場32投15中，轟入38分12籃板4搶截，取得個人今季首個「雙雙」，同時也是他在個人7個賽季當中對住馬刺的首個「雙雙」;而且也是加盟快艇後近五場的第三次30+。

至於塘鵝在主場則憑後勁，以122比107擊敗金塊，反彈贏得首勝，奧卡福攻入26分及5個籃板。

此外，NBA宣布對日前在比賽中打架的76人中鋒艾賓特及木狼的唐斯，給予二人各自禁賽兩場作為處罰，而木狼籃球事務總裁格爾森羅薩斯對此發出聲明，對唐斯被罰停賽兩場感到失望。

今日賽果(前者主場)

塘鵝 122：107 金塊

鷹隊 97：106 熱火

快艇 103：97 馬刺

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！