【特稿】高普讚世紀天才　馬天尼利恐怖數據

阿仙奴日前喺聯賽盃被利物浦踢出局，不過巴西新星加比爾馬天尼利就表現搶鏡，連埋喺晏菲路球場梅開二度後，呢位18歲小將今夏加盟阿仙奴後踢7場(4場正選)入7球。巴西媒體《UOL》日前做咗個統計，列出巴西歷代前鋒由南美進軍歐洲後，頭400分鐘比賽嘅入球數字，結果馬天尼利同「大哨」朗拿度同樣7球排第1位(見表)，認真唔簡單！

「紅軍」領隊高普以眼光獨到見稱，佢喺利物浦官網嘅賽後訪問中亦盛讚馬天尼利係「世紀天才」，被問到荷蘭新人中堅薛比雲丹貝治表現，高普就話：「佢(雲丹貝治)踢咗場好出色嘅賽事，要對付阿仙奴班前鋒好困難，馬天尼利同佢差唔多年紀，但呢個人係世紀天才(talent of the century)，係個不可思議嘅前鋒，雲丹貝治嘅任務真係好困難。」

【巴西前鋒登陸歐洲「頭400分鐘」入球】

朗拿度(燕豪芬)●1994年●7球

加比爾馬天尼利(阿仙奴)●2019年●7球

羅馬里奧(燕豪芬)●1988年●5球

白必圖(拉科魯尼亞)●1992年●5球

查度(波圖)●1996年●5球

加拉卡(拿玻里)●1987年●4球

加比爾捷西斯(曼城)●2017年●4球

李華度(拉科魯尼亞)●1996年●3球

柏圖(AC米蘭)●2007年●3球

朗拿甸奴(巴黎聖日耳門)●2001年●2球

羅賓奴(皇家馬德里)●2005年●1球

阿祖安奴(國際米蘭)●2001年●1球

尼馬(巴塞隆拿)●2013年●1球

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