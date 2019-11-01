不平等條約！東奧馬拉松被迫遷札幌　

明年東京奧運的馬拉松及競步比賽，周五（1日）決定由東京遷移至札幌舉行，東京方面大表不滿，都知事小池百合子批評「未經同意即作決定」，有評論更指是國際奧委會（IOC）強權下的「不平等條約」！

由於東京夏季天氣酷熱，加之早前卡塔爾多哈舉行的世界田徑錦標賽馬拉松項目，發生大量跑手難耐高溫半途棄權，國際奧委會提出將東奧馬拉松及競步項目，搬到８月平均氣溫比東京低約5度的北海道札幌進行，東京方面自然反對，提出多項建議如比賽安排早上５、6點起步，沿途加裝水霧設施為觀眾降溫等，希望保留賽事。然而經過幾度磋商，周五的四方會談最後仍然決定，比賽遷往札幌上演，因為IOC具有賽事選址最終決定權。

小池百合子對此當然不滿：「賽事最好在東京舉行的看法並沒有改變，但不會干擾國際奧委會的決定。如果直話直說，那是一個未經同意的決定。」，並謂「市民都希望馬拉松和競步在東京舉辦。沒有互信，大會是不會成功的」，言辭頗不客氣。據知，會議上4方面都同意易地之後，東京今後不會負責兩項比賽的一切開支。

由於奧組委有1000至3000億日圓（約217億港元）備用預算，札幌接辦賽事經費不成問題，只是一系列問題仍有待解決。譬如賽道選擇和勘察，原本計畫札幌巨蛋作為起點及終點，惟因場地未設田徑跑道，出入口狹窄只得4至6米寬，起步時有意外極易人踩人，必須改建才能舉辦賽事，兼且場館外道路高低落差達45米，對比賽成績影響甚大，所以正考慮用大通公園做起點，可惜大通公園一帶極難搭建大型看台，門票收入必然縮水。

保安也是另一個問題，東京原先計畫出動3萬警員加1千志願工作者維持秩序，札幌警力不足，只好向其他縣市借人，重新徵集志願工作者也耗時不少。如果向運動員提供住宿及24小時膳食服務，又是另一難題。

日本方面不少評論都認為遷移場地，禍福難料，事關北海道8月也是颱風季節，最極端的2016年時，一個月內打風4次，國際奧委會成功避暑，可能避不了風。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！