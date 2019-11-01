【有片】老竇為圓囝囝世盃夢　行咗12粒鐘！

在世間遮風擋雨有一種愛，從六歲到八十也不更改。厄瓜多爾前球員艾達斯奧，為咗一圓囝囝參加世界盃嘅夢想，攀山涉水行足12個鐘！U17世界盃喺巴西舉行，兒子丹尼臣入選厄瓜多爾大軍，但因為囝囝未成年、需要父母簽字先可以上機，偏偏辦手續時國內動亂，航空路線、陸路交通都癱瘓，艾達斯奧為咗處理文件，由家鄉攀過山頭、越過曠野馬不停蹄行足半日先到目的地，最後丹尼臣成功為國家隊上陣7分鐘。

今年37歲嘅艾達斯奧，未退休前司職前鋒，依家同家人喺故鄉居住。艾達斯奧嘅爸爸都係足球員，依家丹尼臣亦都希望以此為終身職業，所以囝囝希望踢國家隊嘅心情，艾達斯奧非常明白。呢次有幸入選國家隊，丹尼臣勁雀躍，但撞啱國內政治動亂，爸爸似乎冇辦法趕到首都基多去搞手續。

艾達斯奧事後同國內傳媒表示：「如果件事發生喺我身上，我老竇肯定會幫我。佢一直係我偶像，由細錫到我大，我都想畀呢個感覺自己個仔，所以我毫不猶豫去展開旅程，畀我再揀1000次都會咁樣做。所以我同朋友借咗架電單車由屋企出發，點知去到45公里外架電單車都打埋柴。」

「我冇晒辦法，所以就決定行去基多。瞓咗晚街之後，我第二日5點開始出發，中間經過大片荒野，而為咗縮減時間，我決定越過個山前往，都唔係好危險啫。」經過12個鐘不斷咁行，艾達斯奧終於去到厄瓜多爾首都基多，最後成功搞好手續。厄國足總官員知道佢嘅故事後，就安排飛機送艾達斯奧返屋企，而丹尼臣亦可以隨隊飛到巴西踢世界盃。

厄瓜多爾U17對澳洲U17賽事，丹尼臣後備上陣7分鐘，終於完成世盃夢，艾達斯奧同家人喺老家睇直播支持囝囝，呢份心意丹尼臣當然收到。「呢7分鐘係我人生最重要嘅7分鐘，呢一世我都會記住。」

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