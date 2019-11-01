維港演賽艇世界賽　港隊組合爭世界冠軍

一連三天的「2019世界海岸賽艇錦標賽」歷史性於香港維多利亞海域上演，吸引近500名來自29個國家及地區的海岸賽艇選手雲集香港。亞洲賽艇錦標賽雙人雙槳艇項目奪金的趙顯臻夥拍陳鈺文主場出擊，於周五（1日）舉行的分組賽造出18分21秒53排小組第一名晉級決賽，向首個世界冠軍進發。

「2019世界海岸賽艇錦標賽」首日賽事進行全長4公里的分組賽，小組頭五名將會直接晉級決賽獎牌戰。25歲的趙顯臻日前與陳至鋒於南韓忠州亞洲賽艇錦標賽雙人雙槳艇項目奪金，回港不足一星期即轉戰海岸賽艇賽，與去年海岸賽艇亞錦賽金牌拍檔陳鈺文再度合作。首次參加海岸賽艇世錦賽的他們在分組賽狀態大勇，雖然摩洛哥選手一度追貼，但仍無阻港隊終以18分21秒53首名衝線，直接晉身周日的決賽。

「我們是衝著冠軍來的，所以每一場都要拿第一名，很開心今場都做到賽前的部署。」賽後陳鈺文滿意是日表現，揚言二人目標是主場爭取首個世界冠軍。是次賽道途經灣仔會議展覽中心、中環摩天輪等特色地標，飽覽維港兩岸風光。二人表示能在香港主場作賽已經期待已久，趙顯臻說：「今早其實很緊張，因為第一次在主場出戰，好想給香港市民看到香港隊有好的表現。」趙顯臻明日會夥拍許詠淇出戰混雙賽，陳鈺文笑說會把握時間盡量休息。

女子組方面，香港代表黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄和謝欣妏出戰四人雙槳有舵賽，並與丹麥選手鬥到難分難解，最終僅以1秒12壓過丹麥衝線，成功以第三名晉級，衛冕的俄羅斯則以17分37秒92首名完成。另外，「李氏姊妹」李嘉文及李婉賢明日將會出戰女子雙人雙槳項目，這隊去年的亞洲海岸賽艇錦標賽冠軍同樣是賽事焦點。

香港隊第二日賽事：

09：55am 女子雙人雙槳：李嘉文、李婉賢

10：55am 男子四人雙槳有舵：袁潤林、王瑋駿、陳至鋒、林新棟、林安妮

11：30am 男女混合雙人雙槳：趙顯臻、許詠淇

11：55am 男子單人雙槳：黃瑋樂

12：55pm 男女混合雙人雙槳：陳廸麟、盧珈芙