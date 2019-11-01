富力R＆F鬥理文　睇吓基華尼頓定「伊高」好扭啲

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）下午同時上演兩場激戰，目前於聯賽失分最少的理文，北上作客鬥「4哥」富力R&F；元朗大球場則上演「新界打吡」，由佳聯元朗硬撼和富大埔，力爭聯賽首勝。（周六下午2時30分開賽）

富力R&F相隔兩周再次主場出擊恭迎理文，主教練楊正光明言：「理文係另一支爭標份子，經過舊年嘅磨合，今季再有幾位出色球員加盟，如李康廉、亞哥斯達等，表現十分平均，攻力亦大大提升。我相信佢哋都係進取嘅，所以我哋部署上會有微調，今場我哋只得一個目標，就係攞走3分升榜首！」

球隊在過去兩場「菁英盃」作大幅度輪換，「光Sir」透露是為了備戰今仗：「唔想球員太長時間冇比賽，上場『菁英盃』我哋都派咗幾位主力上陣，大部分球員狀態良好，可以Full Team去比賽。」「光Sir」在賽前記者會尾段更笑言：「我乜都唔驚，最驚『陳Sir』（陳曉明）帶紅色衫嚟！」

揮軍北上的理文，主教練陳曉明透露：「我哋周二踢完『菁英盃』，早少少上嚟可以畀球員多啲時間恢復，周四亦安排咗啲輕鬆嘅練習，目前球員精神狀態都唔錯。」面對強敵富力R&F，「陳Sir」認為今仗極其重要：「今季富力嘅實力有增無減，我哋都有唔少進步，今年喺聯賽都有更高期望，如果今場贏到，對球隊成績會係好關鍵嘅一場波。」

談及「光Sir」的憂慮，「陳Sir」笑言：「全世界球員、教練都會有唔同習慣，但最重要都係球員嘅表現，至於『光Sir』咁驚我件紅色衫嘅話，咁佢咪買另一件畀我着囉！又或者叫埋佢一齊着紅衫！」有指「曉明Sir」賽事中穿着的紅色上衣乃「幸運戰衣」，到底是役能否發揮功效，賽後便有分曉。