南韓最受歡迎體育明星　壓住金妍兒梗係佢

南韓著名嘅藍洛普民意調查周四公布咗最新一個抽樣調查結果，喺訪問過1,700位13歲以上南韓人之後，結果選出咗效力英超熱刺嘅孫興民，成為2019南韓人最喜愛體育明星，就連索爆體壇嘅退役滑冰選手金妍兒都只係排第3，及唔上佢呀！

現年27歲嘅孫興民，早前入選今年金球獎最後30人名單，係亞洲唯一入選球星。事實上，正值當打之年嘅佢，球員生涯開始步入高峰，上季佢幫熱刺射入20球，打入埋歐聯決賽，依家佢喺歐洲球壇累積取得121球，仲差一球就可以打破埋南韓名宿車範根嘅紀錄添。

事實上，今次孫興民嘅得票率係高達35%，遠遠拋離第2位嘅南韓棒球明星柳賢振，後者依家喺美國職棒效力洛杉磯道奇。至於排名第3就係前花樣滑冰名將金妍兒，佢取得12%選票。冇錯，退役都有份選，就連另一位已退役嘅曼聯球星朴智星都有份入選，以8%選票排第4。前10名之中，第8同10位有兩名運動員並列，在合共11人中，足球員與棒球員就各佔5位，金妍兒係唯一非足棒運動員，依然魅力驚人。

2019南韓最受歡迎體育明星排名榜(前10位)

排名 運動員/項目 得票率

1 孫興民/足球 35%

2 柳賢振/棒球 14%

3 金妍兒/花樣滑冰 12%

4 朴智星/足球 8%

5 秋信守/棒球 2.5%

5 李大浩/棒球 2.5%

7 朴贊浩/棒球 1.8%

8 奇誠庸/足球 1.3%

8 車範根/足球 1.3%

10 李承燁/棒球 1.1%

10 李同國/足球 1.1%

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