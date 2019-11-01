「橙軍」火併「綠戰士」 睇吓邊隊開齋先！

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）下午同時上演兩場激戰，目前於聯賽失分最少的理文，北上作客鬥「4哥」富力R&F；元朗大球場則上演「新界打吡」，由佳聯元朗硬撼和富大埔，力爭聯賽首勝。（周六下午2時30分開賽）

最近兩仗均遇上富力R&F的佳聯元朗，繼早前聯賽慘吞8蛋後，上周菁英盃則在領先情況下與富力R&F踢和2比2。儘管未能贏波，但「橙衫軍」主教練陳文俊認為足以令球員們重拾信心，惟陣中目前仍有葉嘉宇及王睿受傷患困擾︰「雖然對手係有輪換，但面對同一支球隊嘅時候，我哋踢出嚟嘅效果唔再好似對上次慘敗，我哋製造到一啲威脅，甚至入到波，亦有機會贏埋場波，不過最尾因為大意畀人哋追番。球員鬥心強番好多，搶波、對抗同把握都好咗。」

爭取衞冕的和富大埔出閘脫腳，今季各項賽事仍未「開齋」，總監兼主教練馮凱文預料今仗會是一場硬仗：「元朗嘅球迷好熱血，嗰個『地獄主場』嘅威力真係不得了！」「馮Sir」提到另一主教練郭嘉諾去季執教元朗，希望藉「嘉諾Sir」對該隊的了解，令部署上取得優勢。球隊自開季以來每場均有失球，「馮Sir」明言近日已加強防守訓練。大埔自上月出戰「菁英盃」賽事後，已有逾一周缺乏比賽，「馮Sir」認為這段時間有助傷兵恢復之餘，亦可讓球員放鬆一下，迎接往後的比賽。