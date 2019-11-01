卓銘浩何南慧長距奪冠　衝擊200自奧運B標

香港長池分齡游泳錦標賽今天（1日）在香港體育學院舉行首天賽事，焦點落在兩位學界飛魚卓銘浩和何南慧身上。兩人剛剛完成D1游泳賽，改寫多項學界紀錄，今天轉戰長距離項目同樣贏得輕鬆，在各自組別的1500米自由泳和800米自由泳稱王封后。

何南慧亮相女子15至17歲組別800自，一路領先游出9分01秒43奪冠。不過賽後她顯然有點失落：「上星期游完學界，一下子未能適應長距離賽事，加上換了新教練（傅延浩），需要時間配合。」儘管港隊已經獲得4x100自接力和4x200自接力的奧運入場券，但何南慧尚未達到100自和200自奧運B標。她不想失去踏足奧運舞台的機會，也因此積累不少壓力。

「以往比賽都是抱著盡力游，游完就算的心態。現在每次都很『騰雞』，不知道該做什麼，也不懂怎麼放鬆。」明天的100自和200自賽事，是何南慧今年最後一個達標機會，否則便要等待明年初長池游泳賽。她直言暫未夠速度衝擊100自資格，但近期成績，包括學界破紀錄佳績，為200自帶來希望和信心。

卓銘浩同樣放眼明天200自，並把今天男子15至17歲組別1500自視作熱身，結果以16分13秒93觸池奪冠。剛剛結束的D1游泳賽，他在200自造出較奧運B標快的1分50秒11，儘管學界賽事不計算達標成績，但也增添不少信心。「平日訓練都在體院，明天算是主場出戰，加上父母和教練鼓勵，希望可以再游好點。」