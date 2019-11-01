【數據唔呃人】曼聯有馬迪爾　有幾大分別？

曼聯近期有起色，由11場客戰不勝，到最近作客接連擊敗柏迪遜、諾域治同車路士，睇到紅魔鬼狀態明顯好轉，當中究竟有乜分別？咪就係有安東尼馬迪爾復出囉！呢名法國射手，鬥柏迪遜一箭定江山，對金絲雀攻入1球，對車仔亦有後備上陣，有佢喺度福仔都生晒。

主帥蘇斯克查自於上年年尾成看守領隊後，就希望馬迪爾同福仔可以成為球隊主力前鋒，制定咗快速反擊嘅打法，盧卡古即時無所適從，最終於夏天離隊轉投國際米蘭。馬迪爾對蘇帥嘅攻擊體系極其重要，數據亦話到畀你聽呢一點。

蘇帥上任後馬迪爾曾13次於英超正選上陣，曼聯贏出當中10場，球隊平均攻入2.3球，贏波百份比達77%，場均取得2.4分。於馬迪爾因傷缺陣嘅18場聯賽中，紅魔鬼只係贏出其中5場，場均入球跌到得1.1球，勝率大幅下降到28%，場均僅取得1.2分，比起馬迪爾有上陣時，攞少足足一半分數！

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