【東網爭議】曼聯要伊巴謙定文迪蘇傑？

英超老牌勁旅曼聯今季表現反覆，未達預期，唔少人都覺得佢哋鋒力平平，需要喺一月買前鋒。不過，「紅魔鬼」主帥蘇斯克查就唔係咁睇，認為單係拉舒福特加埋安東尼馬迪爾已經夠照。只係，連日來有關「紅魔鬼」要喺冬窗買入喺祖雲達斯失寵嘅文迪蘇傑就傳唔停，只係曼聯名宿恩斯就話，如果要買文迪蘇傑，不如搵伊巴謙莫域回歸仲好，大家又點睇呢？

克羅地亞射手文迪蘇傑今季喺祖記唔受重用，本來喺夏天佢有機會離隊，但到最後一刻，佢都係拒絕咗來自卡塔爾嘅聘約，據知原因係佢想職業生涯尾期可以留喺歐洲五大聯賽搵食。所以有傳如果曼聯一月肯向佢開出合約，加盟機會極高，對於斟介呢位33歲前鋒，恩斯實在唔多認同。

恩斯話：「伊巴謙莫域之前好似講笑咁話去西甲，但轉頭又傳佢會留喺美職，甚至話佢會去澳職，但計我話，如果佢願意，返嚟奧脫福會係個唔錯選擇。蘇斯克查依家需要一個有經驗嘅球員，呢個人無論場內場外都要有影響力，佢要幫手控制更衣室，要係個真領袖，伊巴謙莫域一定係最佳人選。」呢位前曼聯中場硬漢認為「呂布」可以作為年輕球員模範：「我認為文迪蘇傑喺呢方面唔得囉，所以點解唔簽番伊巴謙莫域呢？」

「呂布」已經38歲，喺球場仲係咪可以長期保持高水準？恩斯回應：「我哋都知佢唔可能踢足全場，但唔好忘記佢永遠都係個致命殺手。如果你畀佢落場15至20分鐘，佢會喺呢段時間完成射門。要知道曼聯依家最大問題係好難創造入球機會，就算有都射唔正，要解決問題，伊巴謙莫域係個完美人選。」

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